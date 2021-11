Maltempo Sicilia: tornado sul litorale di Sciacca, Agrigento. L’incredibile VIDEO!

Come vi abbiamo già raccontato in un precedente articolo, sono ore di forte maltempo sulla Sicilia, colpita da temporali e grandinate. E’ l’effetto di una circolazione depressionaria che continua a insistere sul Mediterraneo centro-occidentale, convogliando sull’isola correnti umide e fortemente instabili da Sud.

I forti contrasti proprio fra l’aria mite richiamata dal vortice depressionario e aria più fresca in quota stanno generando fenomeni intensi e anche dei tornado. Sono almeno 3 infatti le trombe d’aria o trombe marine segnalate da questa mattina in tutta la Sicilia.

Un vortice particolarmente vistoso, stretto e alto, si è originato nel mare antistante il litorale di Sciacca (Agrigento), spingendosi poi per alcuni metri sulla costa, prima di dissolversi. Per fortuna i danni non sarebbero ingenti: il vortice ha sradicato alberi, abbattuto cartelloni e messo in pericolo la circolazione stradale.

Spettacolari però le immagini diffuse sui vari social network della tromba marina:

A cura di Francesco Ladisa

