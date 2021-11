Meteo: Italia sommersa nel maltempo, ancora tante piogge nelle prossime ore

L’Italia è avvolta da un’area di bassa pressione particolarmente profonda e resistente, che solo l’anticiclone delle Azzorre riuscirà a scalfire a partire da giovedì (come anticipato in questo articolo). Nel frattempo, però, dovremo ancora fare i conti con nubi, piogge e rovesci a tratti molto intensi.

Questa mattina il maltempo si concentra principalmente al centro Italia e in Sardegna, ma nelle prossime ore le piogge si estenderanno anche al nord e torneranno al sud dopo qualche sprazzo di Sole.

In particolare ci aspettiamo piogge deboli o moderate su Emilia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Trentino, con neve oltre i 1200 metri. Piogge e rovesci localmente forti su Marche, Umbria, Abruzzo settentrionale. Rischio nubifragi in Sardegna, specie sui settori orientali dell’isola, a causa della notevole vicinanza al “motore” della depressione, laddove si sviluppano le nubi più imponenti e ricche di piogge.

Tra pomeriggio e sera torneranno rovesci e temporali su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, localmente intensi all’estremo sud tra ragusano, nisseno, siracusano, agrigentino, catanese. Graduale miglioramento invece, dal pomeriggio, Toscana, Lazio e Campania.

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>