Alluvione a Giardini Naxos, nel messinese: crolla una strada [VIDEO E FOTO]

Prosegue la conta dei danni in Sicilia, colpita da una eccezionale ondata di maltempo. Oltre alla drammatica situazione nell’area sud-orientale, fra le province di Ragusa e Siracusa, ci sono diverse criticità anche nella provincia di Messina, con allagamenti e frane causate dai forti nubifragi avvenuti fra la nottata e le prime ore del giorno.

Nei pressi di Giardini Naxos è crollato un tratto di strada, come documentano le immagini. In particolare, è franato il raccordo che da Santa Venera conduce al casello autostradale di Giardini Naxos. Sul posto sono giunti Protezione civile, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Il crollo non ha per fortuna causato vittime o feriti ma il traffico è stato interrotto.

L’area di Giardini Naxos è stata colpita da piogge fortissime che hanno provocato un’alluvione lampo, con la piena del torrente San Giovanni. Le strade della bellissima località turistica messinese si sono trasformate in fiumi di fango.

Notevoli le criticità anche a Taormina, in particolare nella frazione di Trappitello, e a Letojanni, con allagamenti e smottamenti.

A cura di Francesco Ladisa

