Tornado devastante su Modica: l’incredibile immagine di una casa “sventrata”

Un vasto sistema temporalesco ha dato vita ad altre trombe d’aria questa mattina sulla Sicilia, dopo i numerosi vortici (almeno una decina) registrati nella giornata di ieri.

Un tornado di notevole intensità si è abbattuto, come vi abbiamo già documentato in un precedente articolo, nella zona fra Comiso e Modica, in provincia di Ragusa, nel sud-est della Sicilia. Il tornado ha causato danni ingenti e anche una vittima a Modica. Abbattuti alberi, pali della luce, cartelli stradali, danneggiate e scoperchiate alcune case, devastata una stazione di servizio.

Impressionanti queste immagini relative ai danni causati dalla furia del vento su un’abitazione in una zona di campagna non lontano da Modica. Come vediamo, il tornado ha sventrato la casa, spostando violentemente addirittura mobili e oggetti interni.

Si tratterebbe della casa della vittima provocata dalla tromba d’aria. In base a una prima ricostruzione, l’uomo era uscito di casa perché il forte vento e la pioggia avevano danneggiato una serranda o una ringhiera. Una volta fuori è stato colpito violentemente dalla tromba d’aria ed ha perso la vita.

“Invito tutti a non uscire se non è strettamente necessario – è l’appello del sindaco di Modica, Ignazio Abbate -. La tempistica non ci ha consentito di chiudere le scuole e sarebbe controproducente chiuderle ora perché si creerebbe solo il caos per le strade cittadine e le strade al momento servono sgombere per consentire il passaggio rapido dei mezzi di soccorso”.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook