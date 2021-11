Tornado su LICATA: ci sono danni al porticciolo [FOTO e VIDEO]

Gli abitanti di Licata (AG) hanno assistito, ieri pomeriggio, ad un fenomeno raro e potenzialmente pericoloso: ben due trombe marine si sono sviluppate poche centinaia di metri a largo del litorale, in seno ai forti temporali che hanno poi attraversato quasi tutta la Sicilia. Queste due trombe marine ve le avevamo mostrate in questo articolo, ma si tratta solo di alcune dell’intera serie che, in poche ore, avrebbe colpito la Sicilia: si contano, infatti, almeno 10 vortici (tornado e trombe marine) tra le province di Trapani, Agrigentino, Caltanissetta, Enna e Ragusa, avvenuti tutti nell’arco di un pomeriggio (evento assolutamente eccezionale e storico).

Una delle due trombe marine nate davanti alla costa di Licata è riuscita a raggiungere la terra ferma producendo diversi danni. Il vortice si è abbattuto sul porticciolo della cittadina agrigentina, divenendo a tutti gli effetti un tornado. I danni riguardano alcuni cantieri navali e dei pescherecci.

Impressionante il video dell’arrivo della tromba marina sul porto di Licata:

A cura di Raffaele Laricchia

