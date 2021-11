Veneto: scossa di TERREMOTO nel lago di Garda, tremori e boati [dati INGV]

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 17 novembre 2021, esattamente alle 08.54, nel cuore del lago di Garda, sul confine tra Veneto e Lombardia.

Secondo i dati dell‘INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo richter 3.0 con ipocentro a circa 9 km di profondità. Epicentro individuato precisamente nel lago di Garda, a circa 2,5 km dalle due sponde del lago ed esattamente dai centri abitati di Torre del Benaco, Toscolano Maderno e Pulciano.

La scossa è stata ben avvertita nell’area epicentrale con tremori e boati durati pochissimi istanti, ma ben percepiti dagli abitanti di Torre del Benaco, Toscolano Maderno, Gargnano, Salò, Bardolino e in tanti altri piccoli centri nel raggio di circa 30 km. Le segnalazioni arrivano prevalentemente dal bresciano e dal veronese.

Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Torri del Benaco VR 3 3023 3023 Toscolano-Maderno BS 4 7990 11013 San Zeno di Montagna VR 6 1355 12368 Gargnano BS 6 2934 15302 Garda VR 7 4092 19394 Costermano sul Garda VR 8 3738 23132 Gardone Riviera BS 8 2660 25792 San Felice del Benaco BS 10 3391 29183 Salò BS 10 10693 39876 Bardolino VR 11 7049 46925 Caprino Veronese VR 11 8371 55296 Brenzone sul Garda VR 12 2474 57770 Affi VR 13 2336 60106 Manerba del Garda BS 13 5287 65393 Tignale BS 13 1256 66649 Vobarno BS 13 8103 74752 Roè Volciano BS 13 4574 79326 Puegnago sul Garda BS 14 3410 82736 Cavaion Veronese VR 14 5849 88585 Rivoli Veronese VR 14 2180 90765 Moniga del Garda BS 15 2533 93298 Lazise VR 15 6901 100199 Valvestino BS 15 184 100383 Dolcè VR 15 2625 103008 Polpenazze del Garda BS 15 2611 105619 Soiano del Lago BS 16 1896 107515 Ferrara di Monte Baldo VR 16 226 107741 Capovalle BS 16 369 108110 Villanuova sul Clisi BS 17 5773 113883 Tremosine sul Garda BS 17 2100 115983 Magasa BS 17 142 116125 Muscoline BS 17 2641 118766 Treviso Bresciano BS 18 545 119311 Sant’Ambrogio di Valpolicella VR 18 11737 131048 Padenghe sul Garda BS 18 4458 135506 Brentino Belluno VR 18 1395 136901 Gavardo BS 18 12056 148957 Malcesine VR 19 3736 152693 Idro BS 19 1966 154659 Provaglio Val Sabbia BS 19 918 155577 Pastrengo VR 19 3092 158669 Sabbio Chiese BS 19 3905 162574 Sirmione BS 19 8137 170711 Calvagese della Riviera BS 20 3583 174294 Anfo BS 20 486 174780 Fumane VR 20 4119 178899

A cura di Raffaele Laricchia

