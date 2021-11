Tre scosse di terremoto tra TIRRENO e ADRIATICO in poche ore

Nelle ultime ore sono state registrate tre scosse di terremoto di moderata entità attorno all’Italia, precisamente nel mar Tirreno e nel mar Adriatico. Solo due di queste sono state avvertite.

La prima scossa di questo “trittico” è avvenuta alle 21.12 di ieri: si è trattato di un sisma di magnitudo richter 3.4, avvenuto ad una profondità elevatissima, ovvero a 196 km nel sottosuolo. Epicentro nel basso Tirreno, a largo di Stromboli e delle isole Eolie. Il sisma non è stato avvertito grazie all’elevata profondità ipocentrale.



La seconda scossa è avvenuta alle 00.19 di oggi, precisamente nel basso Adriatico a circa 70 km a largo della costa garganica e 50 km dalle isole Eolie. Il sisma ha raggiunto la magnitudo richter 3.8, ad una profondità di circa 10 km. La scossa è stata avvertita con lievi tremori sulle coste del Gargano e del Molise.



La terza scossa è stata rilevata alle 05.01 e secondo l’INGV si è trattato di un sisma di magnitudo richter 3.8 avvenuto nel mar Tirreno a circa 40 km a largo della Campania meridionale. La scossa è stata ben avvertita per pochi attimi nel Cilento e soprattutto sulle coste tra Castellabate, Agnone Cilento, Ascea e Palinuro. Non ci sono danni a cose o persone.



A cura di Raffaele Laricchia

