CALABRIA: scossa di TERREMOTO ben avvertita tra Cosenza e Catanzaro [dati INGV]

Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata avvertita nella serata di oggi 19 novembre 2021, esattamente alle 19.55, sulla Calabria centrale tra cosentino e catanzarese.

Secondo i dati dell’INGV si è trattato di un sisma con magnitudo richter 3.7, mentre l’ipocentro è stato individuato a circa 19 km di profondità. Epicentro localizzato su Bianchi, in provincia di Cosenza.

La scossa è stata ben avvertita su gran parte della Calabria centrale, in particolare su Cosenza e le aree limitrofe. Decine di segnalazioni arrivano anche da Catanzaro, Lamezia Terme, Amantea, Marzi, Campora San Giovanni e dal crotonese. Tremori e boati percepiti su tutta la Sila.

Il sisma è stato avvertito per pochi secondi, pertanto non ci sono danni a cose o persone. Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Bianchi CS 4 1305 1305 Panettieri CS 4 351 1656 Carlopoli CZ 5 1516 3172 Colosimi CS 6 1247 4419 Soveria Mannelli CZ 8 3076 7495 Parenti CS 8 2188 9683 Cicala CZ 9 968 10651 Serrastretta CZ 10 3176 13827 San Pietro Apostolo CZ 11 1691 15518 Decollatura CZ 11 3159 18677 Sorbo San Basile CZ 13 809 19486 Pedivigliano CS 13 831 20317 Scigliano CS 14 1226 21543 Taverna CZ 14 2703 24246 Motta Santa Lucia CZ 14 845 25091 Carpanzano CS 15 255 25346 Albi CZ 15 949 26295 Rogliano CS 15 5637 31932 Gimigliano CZ 15 3381 35313 Marzi CS 15 989 36302 Conflenti CZ 15 1392 37694 Fossato Serralta CZ 16 594 38288 Santo Stefano di Rogliano CS 16 1725 40013 Mangone CS 16 1891 41904 Platania CZ 16 2172 44076 Feroleto Antico CZ 17 2171 46247 Pentone CZ 17 2113 48360 Miglierina CZ 17 767 49127 Belsito CS 17 923 50050 Cellara CS 17 504 50554 Pianopoli CZ 17 2589 53143 Magisano CZ 17 1258 54401 Tiriolo CZ 18 3870 58271 Amato CZ 18 835 59106 Figline Vegliaturo CS 18 1137 60243 Altilia CS 18 711 60954 Lamezia Terme CZ 18 70714 131668 Martirano CZ 18 884 132552 Aprigliano CS 19 2890 135442 Piane Crati CS 19 1423 136865 Marcellinara CZ 19 2285 139150 Sellia CZ 20 530 139680 Malito CS 20 783 140463 Martirano Lombardo CZ 20 1112 141575 Grimaldi CS 20 1680 143255

A cura di Raffaele Laricchia

