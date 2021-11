TERREMOTO in Toscana, scossa nettamente avvertita a Livorno e Pisa [dati INGV]

Una scossa di terremoto è stata nettamente avvertita oggi 20 novembre 2021, esattamente alle 06.21, nel mar Tirreno settentrionale poco a largo della costa toscana nei pressi di Livorno.

Secondo i dati dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo richter 3.5, ad una profondità di 13 km. L’epicentro è stato localizzato in mare, circa 10 km a largo di Livorno. Il sisma è stato nettamente avvertito nella città livornese e soprattutto nelle località di Antignano, Calafuria, Quercianella e Chioma. Tante segnalazioni anche da Rosignano Solvay, Stagno, Vicarello, Pontedera, Pisa, Cascina. Tremori lievi anche sull’alta Toscana.

Secondo le segnalazioni sono stati avvertiti tremori e boati durati pochi istanti ma in maniera piuttosto nitida, tanto da svegliare molte persone. Non ci sono danni a cose o persone.

Alle 06.24 e alle 06.25 sono state registrate lievi repliche di magnitudo 2.0 e 2.1.

Raffaele Laricchia

