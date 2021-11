Meteo: bel tempo già terminato, NUBI e PIOGGE invadono l’Italia

L’anticiclone arrivato nel week-end è già giunto al termine: al suo posto sono subentrate correnti più fresche e instabili nord atlantiche che hanno riportato tante nubi e fenomeni sparsi.

Nelle prossime ore l’instabilità si accentuerà ulteriormente al Nordovest, al centro e su diverse località tirreniche più esposte alle correnti occidentali. I fenomeni saranno abbastanza sparsi, irregolari e non intensi, con l’unica eccezione del Lazio meridionale e della Campania settentrionale: qui sarà possibile la formazione di temporali molto intensi nel corso del pomeriggio, specie tra le province di Latina, Frosinone, Caserta e Napoli. Non escludiamo locali picchi di pioggia superiori ai 100 mm.

Fenomeni quasi assenti su Nordest e gran parte del sud. Le temperature tenderanno a scendere gradualmente su tutto il nord, mentre aumenteranno leggermente altrove.

Questo sarà solo il preludio ad un forte peggioramento che arriverà a metà settimana a causa di una perturbazione intensa in via di formazione tra Spagna e Mediterraneo occidentale. Questa depressione sarà alimentata da aria più fredda nord Atlantica, la quale sarà responsabile delle prime nevicate a quote basse (leggi qui maggiori approfondimenti).

A cura di Raffaele Laricchia

