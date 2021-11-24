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Intensa perturbazione in arrivo sull’Italia: AVVISO pesante dell’Aeronautica Militare per fenomeni intensi

24 Novembre 2021 - ore 2:40 pm
Di Francesco Ladisa

Un nuovo intenso impulso perturbato determinerà un marcato peggioramento sull’Italia a partire dai settori occidentali. La giornata di domani, Giovedì 25 Novembre, vedrà piogge, temporali e venti forti su gran parte della penisola. Sarà il centro-sud l’area più colpita, con fenomeni anche di forte intensità.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi, che riportiamo di seguito:

DALLE 15.00 UTC DI OGGI, MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SULLA SARDEGNA;

-DALLE 00.00 UTC DI DOMANI, GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU LIGURIA, TOSCANA, LAZIO E NORD CAMPANIA, IN ESTENSIONE DAL PRIMO MATTINO ALLA SICILIA, SPECIE SETTORE MERIDIONALE E ORIENTALE, E AL RESTO DELLA CAMPANIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A TUTTE LE AREE COSTIERE E ALL’IMMEDIATO ENTROTERRA;

-DAL POMERIGGIO DI DOMANI, GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU CALABRIA, BASILICATA E PUGLIA MERIDIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE JONICHE;

-DAL POMERIGGIO DI DOMANI, GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SI PREVEDONO VENTI FORTI, DA SUD-EST, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SU PUGLIA MERIDIONALE E SETTORI JONICI DI
CALABRIA E BASILICATA.
I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa
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