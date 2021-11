Meteo: breve tregua (non per tutti), domani FORTE GUASTO e prime BIANCHE sorprese

Il maltempo sta concedendo una breve tregua su gran parte d’Italia, in attesa di un’altra intensa perturbazione che entro domani invaderà tutta la penisola (già ve ne avevamo parlato in questo articolo). Al momento persistono le nubi specie sul lato adriatico e al sud, ma con fenomeni molto isolati.

Tuttavia anche oggi non mancheranno isolati rovesci, anche forti, su Sardegna orientale e Sicilia ionica (specie nel catanese). Cieli sereni al nord grazie al momentaneo rinforzo dell’alta pressione e all’ingresso di aria più secca.

Da stasera si avvicinerà la nuova perturbazione che porterà le prime piogge su Sardegna, Lazio, Toscana e Liguria. L’apice del maltempo arriverà domani: le piogge copriranno quasi tutta Italia e localmente dovremo ancora fare i conti con nubifragi ed episodi di eccezionalità come sul lato tirrenico e nuovamente sulla Sicilia orientale. Il rischio di piogge molto forti aumenta sempre più per il catanese e più specificatamente per l’area dell’Etna.

Temporali intensi su Calabria, Campania, Lazio, Toscana e gran parte della Sicilia. Il tutto sarà accompagnato da sostenuti venti di scirocco che sferzeranno gran parte del sud e del medio-basso Adriatico.

Le piogge invaderanno anche il nord, ma con intensità certamente inferiore rispetto al resto d’Italia. Inoltre affluirà aria più fredda sulle regioni settentrionali, la quale favorirà un progressivo calo della quota neve. I primi fiocchi bianchi della stagione si affacceranno a quote prossime ai 500 metri in Piemonte (specie nel cuneese e nel torinese occidentale). Per i primi accumuli bisognerà spostarsi qualche centinaio di metri più in alto.

Nevicate interessanti in arrivo anche sulle Alpi centro-orientali, ma a quote superiori ai 900-1000 metri (eccetto qualche sorpresa a bassa quota nei fondovalle).

A cura di Raffaele Laricchia

