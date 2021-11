Violenti temporali nel Canale di Sicilia: alluvioni lampo a Malta

Un’area di bassa pressione posizionata sul Mediterraneo occidentale sta alimentando sul suo ramo ascendente la risalita di sistemi temporaleschi anche intensi, che nelle ultime ore hanno interessato soprattutto le due isole Maggiori e le zone tirreniche peninsulari.

In mattinata, forti temporali in risalita nel Canale di Sicilia hanno investito in pieno l’isola di Malta, causando ingenti allagamenti, frane e smottamenti.

Fra le zone più colpite risultano quelle di Msida, Burmarrad e Żebbiegħ. Disagi anche a La Valletta, piccola capitale dello Stato di Malta. A causa delle piogge torrenziali, alcune automobili sono state trascinate via, riportando danni. Non si registrano però feriti o vittime.

Il Met Office dell’aeroporto aveva emesso un’allerta meteo arancione, segnalando temporali e forti rovesci di pioggia/grandine in diverse aree.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>