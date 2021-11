Avviso dell’Aeronautica Militare: forte maltempo nelle prossime 48 ore sulle zone tirreniche!

Correnti instabili dai quadranti occidentali continueranno a interessare la nostra penisola alimentando piogge e temporali nei prossimi due giorni, soprattutto sulle regioni tirreniche, maggiormente esposte a questo flusso perturbato.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi, che riportiamo di seguito:

PERSISTONO:

– PER LE PROSSIME 36/48 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU CAMPANIA, BASILICATA E CALABRIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RELATIVEAREE TIRRENICHE;

– VENTI FORTI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE PER LE PROSSIME 9/12 ORE SULLA SARDEGNA E PER LE PROSSIME 36 ORE SU CAMPANIA, BASILICATA TIRRENICA E CALABRIA;

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

SI PREVEDE PER LE PROSSIME 12 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL TIRRENO CENTROMERIDIONALE, IN ESTENSIONE DALLE PRIME ORE DI DOMANI SABATO 27 NOVEMBRE, E PER LESUCCESSIVE 12, AL LARGO DEL MAR LIGURE.

A cura di Francesco Ladisa

