Forte terremoto tra Birmania e India, trema anche Calcutta

Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 26 novembre 2021, alle 00.45 italiane, nella Birmania nord-occidentale in prossimità del confine con l’India.

Secondo i dati emanati dall’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo richter 6.1, con ipocentro individuato a circa 20 km di profondità. Epicentro localizzato esattamente nello Stato di Chin, in Birmania, nei pressi della località di Hakha. Nei pressi dell’epicentro sono presenti altri centri abitati di medio-piccole dimensioni come Thantiang, Zokhua, Sinkhua, Rawva, Sakta, Falam. A poco meno di 50 km vi è anche lo Stato indiano di Mizoram dove il terremoto è stato nitidamente avvertito per oltre un minuto.

Dalle prime informazioni giunte dalla Birmania pare che ci siano diversi danni alle case nei pressi dell’epicentro, ma al momento non risultano vittime o feriti.

Il terremoto è stato ben avvertito in tutto il Bangladesh e soprattutto nella città di Chittagong. Tremori avvertiti anche a Calcutta, città indiana situata a circa 500 km dall’epicentro.

A cura di Raffaele Laricchia

