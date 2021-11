Fortissimo boato avvertito in Liguria: numerose segnalazioni da Sanremo e imperiese

Un intenso boato è stato avvertito poco dopo le 13 di oggi nella Liguria occidentale. Numerose segnalazioni sono arrivate dalla zona di Sanremo, Ventimiglia, nell’imperiese.

Da testimonianze locali, il boato, durato pochi secondi ma particolarmente forte, sarebbe stato causato da un aereo militare che viaggiava a velocità supersoniche sui cieli dell’imperiese, superando di fatti la barriera del suono.

Il fenomeno non è assolutamente inusuale per queste zone. Numerose volte è accaduto che uno o più aerei superassero la barriera del suono nell’area del Ponente Ligure, determinando questi boati che risultano avvertibili anche a distanza di decine di chilometri.

Ecco una spiegazione più dettagliata sul fenomeno del superamento della barriera del suono. Il boom sonico, chiamato anche bang supersonico, in italiano boato sonico, è il suono prodotto dal cono di Mach, generato dalle onde d’urto create da un oggetto (ad esempio un aereo) che si muove, in un fluido, con velocità superiore alla velocità del suono. Esempi di boom sonico si hanno quando un aeroplano vola a velocità superiore a quella del suono in aria, o anche quando si fa schioccare una frusta. Il suono è in questo caso prodotto dall’estremità della frusta che supera la barriera del suono.

