Previsioni meteo: irruzione ARTICA ad un passo, crollo delle temperature su tutta Italia

L’irruzione artica presentata stamattina è ormai alle porte del Mediterraneo e si prepara a regalarci diversi giorni di maltempo e soprattutto di freddo tipicamente invernale da nord a sud. Le temperature sono già in calo deciso sulle regioni settentrionali, ma l’apice del freddo sarà tra domani e martedì, il tutto legato ad una discreta ondata di maltempo con piogge, venti sostenuti e soprattutto con le prime nevicate a quote via via sempre più basse.

Nelle prossime ore il tempo peggiorerà nettamente su Liguria centro-orientale e a seguire Toscana, Lombardia e Nordest grazie alla formazione di una depressione sul mar Ligure, alimentata dall’aria fredda artica. La depressione porterà fenomeni diffusi e nevicate fino a 600 metri di altitudine sulle Alpi centro-orientali stasera e nella notte. Più asciutto su gran parte del Nordovest.

Nel frattempo l’instabilità proseguirà su gran parte della fascia tirrenica e sulle isole maggiori, grazie all’ulteriore contributo energetico dato dall’irruzione fredda. Di seguito il satellite dove seguire l’irruzione artica in diretta (il color violaceo sull’Europa occidentale indica aria fredda e secca):

Domani gli ultimi fenomeni interesseranno il Triveneto, dove saranno nevosi fino a quote bassissime a causa di un ulteriore calo delle temperature. Qualche rovescio nevoso di breve durata, senza accumulo, potrebbe fare la sua comparsa anche in pianura tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Lombardia ed Emilia.

Sempre riferendoci a domani, domenica 28, avremo nevicate abbondanti in Appennino fin sotto i 1000 metri, specie su Abruzzo, Umbria, Lazio, Marche e Molise. Entro lunedì la quota neve potrebbe scendere sino a quote collinari sulle regioni centrali e fin sugli 800-900 metri al sud! Nel frattempo avremo un deciso rasserenamento dei cieli al nord, i quali però saranno responsabili di temperature minime decisamente rigide, inferiori allo zero in pianura e nelle valli.

Il freddo ovviamente si farà sentire anche al centro e al sud tra lunedì e martedì, a causa di temperature inferiori alle medie del periodo di almeno 4-6°C!

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook