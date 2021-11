Ultim’ora – violenta esplosione in Raffineria Eni a Livorno [LIVE]

Una violenta, doppia, esplosione si è verificata attorno alle 14:20 a Livorno, precisamente nella frazione Stagno. L’esplosione ha interessato una Raffineria Eni ed ha innescato un grosso incendio.

Una densa nube di fumo nera si è alzata dall’edificio rendendosi ben visibile un po’ da tutta Livorno e zone limitrofe. L’incidente ha provocato anche un forte boato: “Hanno tremato i vetri della mia abitazione” ha dichiarato una signora che abita nel quartiere dove è avvenuta l’esplosione.

In prossimità dell’evento presente anche un odore acre nell’aria. Sono già sul posto diverse ambulanze e i vigili del fuoco, tuttavia non è noto se vi siano vittime o feriti. Il Sindaco Luca Salvetti si è recato nella sede dello stabilimento per seguire l’evolversi della situazione.

Negli ultimi minuti, la Protezione Civile ha invitato gli abitanti della zona a tenere le finestre chiuse.

A cura di Francesco Ladisa

