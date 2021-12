Maltempo Sicilia: crolla torre faro nel Porto di Pozzallo

Il maltempo ha continuato a flagellare la Sicilia anche negli ultimi giorni, causando diversi danni soprattutto per effetto del forte vento.

Diversi i disagi riscontrati nella provincia di Ragusa. A Pozzallo è crollata perfino una torre faro all’interno del Porto, come possiamo vedere dalle immagini.

In conseguenza all’accaduto, il comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, a tutela della sicurezza e dell’incolumità , ha provveduto ad emanare un provvedimento di chiusura alle attività , che riguarda esclusivamente la banchina commerciale.

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, richiama la Regione e si dice pronto ad azioni eclatanti: «Alla corretta iniziativa della Capitaneria deve adesso seguire, con estrema celerità , l’intervento della Regione Sicilia per mettere in sicurezza l’area», premette Ammatuna che dice di non escludere gesti di protesta eclatanti, se entro oggi «la Regione non interverrà per rendere di nuovo fruibili le aree portuali». Il sindaco aggiunge che «non era mai accaduto prima d’ora che il porto venisse bloccato» e annuncia l’ipotesi di uno sciopero generale.

A cura di Francesco Ladisa

