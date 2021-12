Paura nel bresciano: treno deraglia per una frana sui binari e rischia di finire nel fiume a Cedegolo

Momenti di paura stamane, verso l’alba, sulla linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo nei pressi di Cedegolo, dove un treno è deragliato in seguito alla presenza di grossi massi sui binari.

Il macchinista del convoglio, carico di studenti e lavoratori pendolari, si è trovato improvvisamente di fronte a due massi e non è riuscito a frenare in tempo: una carrozza si è sollevata di circa un metro e ha rischiato di deragliare e finire anche nel fiume Oglio sottostante.

Per fortuna, il deragliamento è stato lieve e non ci sono state gravi conseguenze. Alcune persone però sono rimaste feriti in maniera leggera in seguito all’incidente. La circolazione ferroviaria è stata interrotta.

A cura di Francesco Ladisa

