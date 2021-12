Previsioni meteo: l’inverno parte in quarta, almeno due irruzioni ARTICHE in arrivo

Da oggi comincia ufficialmente l’inverno meteorologico, come già accennato in questo articolo, e le battute iniziali potrebbero rivelarsi, come da prassi, pienamente invernali grazie ad una serie di perturbazioni artiche destinate ad invadere il Mediterraneo.

La prima irruzione fredda l’abbiamo assaporata nei giorni scorsi soprattutto al centro e al sud, dove sono arrivate le prime nevicate fino in collina. Nei prossimi giorni, invece, transiteranno almeno altre due irruzioni dalle caratteristiche molto simili, essendo tutte provenienti dal nord Atlantico.

Giovedì-venerdì: la prima perturbazione colpirà in pieno dapprima il centro e poi il sud, mentre il nord resterà ai margini del maltempo. Solo il Nordest vedrà un po’ di piogge tra giovedì e venerdì mattina, con fiocchi di neve a quote basse. Il Nordovest invece sarà interessato da tempo freddo ma più stabile. Nella giornata di venerdì il freddo invaderà tutto il centro-sud e favorirà l’arrivo della neve fino in collina al centro e fin sui 900 metri al sud.

Sabato breve pausa dal maltempo.

Domenica-lunedì-martedì: saranno tre giorni turbolenti a causa di un’altra irruzione fredda che risulterà ben più incisiva della precedente. Tuttavia, anche in questo caso, il Nordovest vedrà poco o nulla in termini di pioggia e neve. Solo Il Nordest beneficerà di qualche rovescio, nevoso fino a quote basse (nella giornata di domenica).

Centro e sud invece saranno i bersagli principali del maltempo, caratterizzato da piogge diffuse, temporali, venti freddi e nevicate a quote relativamente basse. Già domenica avremo i primi fiocchi in alta collina al centro, ma sarà tra lunedì e martedì prossimi che la neve potrà conquistare quote ben più basse (probabilmente sotto i 400 metri) sulle regioni centrali e quote collinari al sud.

I venti di maestrale e tramontana acutizzeranno la sensazione del freddo, decisamente da pieno inverno!

A cura di Raffaele Laricchia

