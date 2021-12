Maltempo sul Lazio: grandinate sul litorale di Roma

Una saccatura nord-atlantica sta transitando sul bacino del Mediterraneo scavando un minimo di bassa pressione nell’area del Mar Ligure. Aria più fredda di origine artica al contempo si insinua in quota e determina dei contrasti termici che stanno dando vita in queste ore a rovesci e temporali sulle regioni tirreniche, in particolare fra Toscana e Lazio.

Attualmente dei nuclei piuttosto intensi interessano il Lazio centrale e soprattutto l’area costiera. Si segnalano anche delle grandinate nella provincia di Roma, fra Fiumicino e Latina. Grandine per fortuna di piccole dimensioni, ma che sta creando localmente degli accumuli e quindi dei disagi alla viabilità stradale.

Nelle prossime ore il tempo rimarrà fortemente instabile sul Lazio e su Roma, con alto rischio di piogge e temporali fino alla serata. A seguire è previsto un miglioramento per l’ingresso di aria più secca dai quadranti settentrionali.

A cura di Francesco Ladisa

