METEO: maltempo oggi, irrompe l’irruzione artica, ecco le regioni più colpite

La seconda irruzione artica in meno di sette giorni sta approdando in queste ore nel Mediterraneo preceduta da un vasto fronte nuvoloso ricco di precipitazioni. L’aria più fredda è ancora situata su Francia e l’Europa centrale, mentre il fronte avanzante della perturbazione, dove ci sono i maggiori contrasti con l’aria più tiepida richiamata da sud, sta già interessando il Nordest e il centro Italia.

Il maltempo, dunque, sarà il protagonista di giornata, ma non per tutti! Piogge e rovesci coinvolgeranno Sardegna, Lazio, Toscana, Campania, Umbria, Molise, Marche, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia. Qualche pioggia sparsa potrebbe manifestarsi anche su entroterra pugliese, Salento, Basilicata, Appennino abruzzese, Liguria orientale, ma saranno fenomeni molto irregolari e deboli.

Entro sera il maltempo si concentrerà maggiormente su Lazio e Campania dove potrebbero verificarsi rovesci intensi e anche qualche forte temporale.

Più asciutto sul Nordovest, Trentino Alto Adige e gran parte del sud dove avremo tante nubi, poche schiarite e quasi alcuna pioggia.

La neve scenderà in alta quota al centro Italia, considerando che attualmente facciamo i conti con aria più tiepida richiamata da sud, in attesa dell’aria fredda che subentrerà domani. Solo al Nordest potrebbe scendere qualche fiocco di neve fino in alta collina tra pomeriggio e sera.

Domani, come detto, entrerà aria ben più fredda che farà scendere le temperature su tutta Italia. Grazie a questo crollo termico avremo nevicate fino in alta collina al centro Italia e addirittura fiocchi a bassissima quota in Emilia Romagna (con accumuli solo in Appennino).

A cura di Raffaele Laricchia

