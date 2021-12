Sms truffa “Ho provato a chiamarti”, milioni di persone lo hanno ricevuto nelle ultime settimane

Nelle ultime settimane sta circolando in Italia un sms “truffa”, che in tantissimi avranno visto recapitare sul proprio numero cellulare.

Il messaggio in questione contiene un testo del genere: “Ciao ho provato a chiamarti, richiamami al xxxxxx baci”. Un sms che arriva da un numero di cellulare che ovviamente non abbiamo in rubrica, non diverso dai soliti numeri di telefono e che per tanto può far pensare a qualche nostro conoscente che non abbiamo appunto fra i contatti memorizzati.

In realtà , l’sms è un pericoloso tentativo di truffa. Il numero contenuto nell’sms infatti (che in genere inizia con “899”) è un numero a pagamento, che ci addebita il costo della chiamata e scalare il credito telefonico con una tariffa che può arrivare anche a 1,5 euro al secondo.

Naturalmente il consiglio è quello di non compiere mai l’azione richiesta, che sia un numero, un link o qualsivoglia escamotage ideato dai truffatori. È bene, inoltre, fare presente l’episodio inoltrando una segnalazione alla Polizia Postale attraverso il sito web dedicato.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook