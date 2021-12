Meteo: il FREDDO dilaga su tutta Italia, ancora MALTEMPO nelle prossime ore

L’aria fredda artica sta invadendo in queste ore il Mediterraneo dove sta causando un progressivo calo delle temperature ed anche notevoli condizioni di instabilità, perlopiù al centro e al sud. L’aria fredda ha dato vita ad una depressione, ora situata nei pressi della Sardegna, che inietta aria umida e instabile sullo Stivale, come si evince anche dallo scatto satellitare. Col passare dei minuti l’aria fredda si insedia nei bassi strati e favorisce un costante calo termico.

Nel corso della giornata odierna avremo ancora maltempo su regioni come Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise. Ultimi fenomeni al mattino su Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna, specie a ridosso dei monti dove assumeranno carattere nevoso a partire dai 600-700 metri di altitudine. Neve oltre i 900 metri sull’Appennino meridionale, il Subappennino Dauno e il Gargano.

Il freddo si farà sentire su tutta Italia specie in serata e all’alba di domani grazie al tipico irraggiamento notturno. I fenomeni, infatti, tenderanno gradualmente ad esaurirsi entro tarda sera o le primissime ore della notte, per poi lasciare spazio a cieli via via più sereni.

Domani si prospetta una breve pausa al mattino, dopodiché nubi e piogge torneranno ad affacciarsi sul lato tirrenico stante l’arrivo di un’altra irruzione artica che porterà maltempo, freddo e neve tra domenica e l’inizio della prossima settimana. Ve ne abbiamo parlato in modo più approfondito in questo articolo.

A cura di Raffaele Laricchia

