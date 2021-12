METEO: pausa troppo breve, in arrivo un’altra irruzione ARTICA con sorprese a bassa quota!

È tornato il Sole su tante regioni grazie al transito di un rapidissimo anticiclone mobile, una tipica struttura barica che si presenta tra una perturbazione e l’altra. Questo significa che il miglioramento sarà fin troppo breve e addirittura già da stasera si affacceranno nel Mediterraneo i primi fenomeni legati ad una nuova irruzione fredda nord atlantica.

Dopo un risveglio molto freddo, specie al nord dove si registrano minime inferiori allo zero, assisteremo ad una giornata tranquilla e stabile quasi ovunque. Nubi in aumento in Toscana e Sardegna, poi dal pomeriggio anche su Lazio, Campania e Liguria, ma con piogge molto blande e irregolari. Le temperature massime tenderanno ad aumentare al sud e sul lato adriatico, con picchi fino a 16°C.



Dal satellite RGB notiamo l’anticiclone in transito sull’Italia, mentre sull’Inghilterra e l’Atlantico orientale si affaccia una nuova irruzione fredda (in violetto), la stessa che porterà maltempo da domani:

Da domani il tempo peggiorerà sensibilmente su gran parte d’Italia, come già accennato in questo articolo. L’ingresso di correnti fredde artiche provocherà un peggioramento al nordest, sul lato tirrenico e al sud: ci aspettiamo fenomeni diffusi, a tratti forti su Toscana, Lazio, Campania, ed anche nevicate a quote via via sempre più basse.

La neve farà la sua comparsa sul Nordest sin verso le colline di Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia. Qualche raro fenomeno atteso anche in Lombardia nella giornata di domenica. Possibilità di fiocchi di neve sin verso i 200 metri in Emilia, soprattutto in presenza di eventuali rovesci.

Neve oltre i 1000-1200 metri sull’Appennino nel corso di domenica, dopodiché scenderà fino in collina nella giornata di lunedì grazie ad un ulteriore calo delle temperature. La quota neve collinare è più probabile per Marche, Umbria, Abruzzo e Molise; mentre al sud avremo nevicate sempre oltre gli 800-900 metri (lunedì).

Il freddo si farà sentire su tutta Italia ad inizio prossima settimana, specie al sud e sul lato adriatico dove soffieranno venti sostenuti settentrionali. Il nord, escludendo il breve peggioramento di domenica, resterà ai margini del maltempo per quel che riguarda questa ondata di freddo.

Discorso totalmente differente per il peggioramento atteso tra mercoledì 8 e giovedì 9, quando una perturbazione atlantica potrebbe riportare la neve in pianura Padana. Ma di questo ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti!

A cura di Raffaele Laricchia

