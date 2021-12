Aeronautica Militare: forte maltempo e intensi venti settentrionali domani al centro-sud

Una saccatura di origine artica apporterà maltempo nella giornata di Lunedì al centro-sud, con precipitazioni anche di forte intensità. Questa perturbazione sarà accompagnata anche da forti venti dai quadranti settentrionali che agiteranno i mari soprattutto sull’area tirrenica.

Ecco l’avviso dell’Aeronautica Militare:

SI PREVEDONO:

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI LUNEDI’ 6 DICEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU ABRUZZO E MOLISE;

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE, VENTI FORTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE SULLA SARDEGNA E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI, E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE, STATO DEL MARE MOLTO AGITATO SU MAR E CANALE DI SARDEGNA, IN ESTENSIONE DALLA SERATA ALLO STRETTO DI SICILIA;

– DALLA TARDA MATTINATA DI DOMANI, E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SETTORI OCCIDENTALE E SETTENTRIONALE;

– DALLA TARDA MATTINATA DI DOMANI, E PER LE SUCCESSIVE 12/15 ORE, VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE SU MOLISE E CAMPANIA.

LE PRECIPITAZIONI SARANNO ACCOMPAGNATE DA LOCALI GRANDINATE, FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa

