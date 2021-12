Allerta meteo della Protezione Civile: temporali e venti di burrasca in arrivo al Sud

Un’allerta meteo è stata diramata dalla Protezione Civile in vista della perturbazione che colpirà in particolar modo il Sud Italia nella giornata di Lunedì, con piogge, temporali e forti venti.

Ecco il comunicato diffuso sul sito della Protezione Civile:

Maltempo: allerta arancione in Basilicata

Temporali e venti di burrasca anche in Sicilia. Avviso meteo del 5 dicembre

Una perturbazione atlantica, con il suo centro d’azione in movimento verso le regioni meridionali italiane, mantiene, nella giornata di domani, condizioni di spiccata instabilità sul Meridione, specie sui versanti tirrenici meridionali, oltre ad una ventilazione intensa nei bassi strati.

L’avviso prevede sulla Sicilia, dal primo mattino di domani, lunedì 6 dicembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori occidentali e settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla Sicilia si prevede, inoltre, il persistere di venti occidentali da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, in rotazione dai quadranti settentrionali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 6 dicembre, allerta arancione sul settore occidentale della Basilicata e allerta gialla in Campania, Molise, Calabria, Sicilia, sui settori costieri dell’Abruzzo, sul restante territorio della Basilicata e su gran parte della Puglia.