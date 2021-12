Auguri buona Immacolata 2021: immagini e GIF animate da inviare su Whatsapp, Facebook

Mercoledì 8 Dicembre sarà il giorno dell’Immacolata Concezione, una festa molto sentita e ricca di tradizioni che apre le porte al Natale.

E’ consuetudine in questa giornata scambiarsi gli auguri. Non soltanto di persona ma, naturalmente, anche a distanza attraverso i vari canali esistenti come Whatsapp, Facebook (per citare i più famosi). Vogliamo allora regalarvi una serie di immagini e gif animate da inviare ai vostri contatti per fare gli auguri di buona Immacolata.

Buona Immacolata 2021 – immagini e gif animate per gli auguri

A cura di Francesco Ladisa

