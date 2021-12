Buona Festa dell’Immacolata 2021, aforismi e frasi di auguri per l’occasione

L’8 Dicembre si celebra la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, una festa religiosa a cui sono legate molte tradizioni popolari, che segna a tutti gli effetti l’inizio delle festività natalizie.

Un giorno, quello della Festa dell’Immacolata, in cui è consuetudine scambiarsi gli auguri. E naturalmente, se siamo distanti, possiamo farlo attraverso le applicazioni di messaggistica come Whatsapp, Facebook e via dicendo.

Ecco allora una serie di frasi, pensieri e aforismi (religiosi e non) da condividere in occasione della Festa dell’Immacolata.

Se invece sei alla ricerca di IMMAGINI, clicca qui

Buona Immacolata 2021 – Pensieri e frasi di auguri

Ti auguro che questi giorni di festa ti portino tanti momenti felici e indimenticabili. Felice Immacolata!

La Madonna di luce ti regali oggi un suo raggio di sole che possa riscaldare nella tua casa portando amore a tutta la tua famiglia.

Oggi la città si riempie di luci e colori;

è un trionfo di bagliori,

nell’aria c’è già il profumo di festa e la voglia di donare un sorriso,

un abbraccio e un augurio di una buona festa dell’Immacolata.

è un trionfo di bagliori, nell’aria c’è già il profumo di festa e la voglia di donare un sorriso, un abbraccio e un augurio di una buona festa dell’Immacolata. Seducici con la tua bellezza o Vergine Immacolata e ti seguiremo attratti dalla tua santità!

Buona festa dell’Immacolata.

Buona festa dell’Immacolata. L’Immacolata mostra che occorre lasciar fare a Dio per essere veramente come Lui ci vuole. E’ Lui che fa in noi tante meraviglie

(San Josemaría Escrivá)

(San Josemaría Escrivá) Lasciate che la magia del Natale che arriva pervada le vostre anime, accendendo l’amore nei vostri cuori. Buona Festa dell’immacolata!

Buona festa dell’immacolata a tutti i miei amici, con l’augurio che Maria ci protegga sempre e ci sia sempre accanto durante la nostra vita.

Oggi 8 dicembre si festeggia l’Immacolata concezione, ti auguro di trascorrere una felice giornata di divertimento con le persone a te care.

“In questa festa, allora, contemplando la nostra Madre Immacolata, bella, riconosciamo anche il nostro destino più vero, la nostra vocazione più profonda: essere amati, essere trasformati dall’ amore, essere trasformati dalla bellezza di Dio. Guardiamo lei, nostra Madre, e lasciamoci guardare da lei, perché ci ama tanto; lasciamoci guardare da lei per imparare a essere più umili, e anche più coraggiosi nel seguire la Parola di Dio; per accogliere il tenero abbraccio del suo Figlio Gesù, un abbraccio che ci dà vita, speranza e pace!” .

Auguri per ogni azione che ti renderà felice, per ogni sogno nel cassetto che vedrai realizzato, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore, auguri per questa giornata magica della Festa dell’Immacolata.

Prima che sugli alberi di Natale nelle nostre case, dovremmo abbellire e accendere le luci nei nostri cuori. Buon 8 dicembre a tutti!

Ti auguro di ritrovarti con i tuoi cari sotto l’albero di Natale per riempirlo di luci e prima ancora ti auguro di riempire il tuo cuore della luce dell’Immacolata Concezione!

Non c’è festa senza luci, non c’è Natale senza l’Immacolata. Auguri di buona Immacolata.

Che la tua fede ti sostenga sempre come in questo giorno.

Ti aiuti a cercare la pace, la serenità e la forza di cui tutti abbiamo bisogno per affrontare le sfide quotidiane.

Buona festa dell’Immacolata.

Ti aiuti a cercare la pace, la serenità e la forza di cui tutti abbiamo bisogno per affrontare le sfide quotidiane. Buona festa dell’Immacolata. Apriamo i nostri cuori alla misericordia di Dio e Lui ci darà tutto ciò di cui abbiamo bisogno e riempirà i nostri cuori con la pace perché Lui è la pace e la vostra speranza.

Buona festa dell’Immacolata.

Buona festa dell’Immacolata. Seducici con la tua bellezza o Vergine Immacolata e ti seguiremo attratti dalla tua santità!

Buona festa dell’Immacolata.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook