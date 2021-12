Aeronautica Militare: forti e diffuse nevicate in arrivo domani al centro-nord

L’arrivo di una perturbazione atlantica porterà maltempo e nevicate fino a bassa quota e in pianura sul Nord Italia nella giornata dell’Immacolata, domani 8 Dicembre (ve ne abbiamo parlato già in diversi articoli).

Anche l’Aeronautica Militare ha annunciato l’arrivo della neve attraverso un bollettino meteo, diffuso poco fa sul sito meteoam.it. Ve lo riportiamo di seguito:

AVVISO FENOMENI INTENSI DELL’AERONAUTICA MILITARE

-DALLE 00:

00Z DI DOMANI, MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE, NEVICATE DIFFUSE E ABBONDANTI, ANCHE IN PIANURA, SU VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA E SETTORE CENTRO-OCCIDENTALE DELL’EMILIA-ROMAGNA, IN RAPIDA ESTENSIONE MATTUTINA A TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA;

-DALLE 00:00Z DI DOMANI, MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE PRECIPITAZIONI DIFFUSE E ABBONDANTI, LOCALMENTE TEMPORALESCHE, SU LIGURIA E TOSCANA, A CARATTERE NEVOSO A QUOTE INTORNO 500 METRI;

-DALLA MATTINA DI DOMANI, MERCOLEDI’8 DICEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SU SARDEGNA E COSTE TOSCANE, IN ESTENSIONE ANCHE A QUELLE LAZIALI E, IN SERATA, ANCHE A QUELLE CAMPANE;

-DAL POMERIGGIO DI DOMANI, MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE PRECIPITAZIONI DIFFUSE E ABBONDANTI SU UMBRIA, LAZIO, CAMPANIA E SETTORI OCCIDENTALI DI ABRUZZO E MOLISE.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa

