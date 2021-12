Nord Europa nella morsa del gelo: in Svezia toccata la clamorosa temperatura di -43,8°C

L’inverno meteorologico (che ha inizio il 1° Dicembre) è partito a spron battuto sull’Europa settentrionale, dove da giorni abbiamo una vasta massa di aria gelida polare che sta portando temperature estremamente rigide su tutta la penisola scandinava.

In realtà già il mese di Novembre, nella sua ultima parte, ha fatto registrare temperature eccezionalmente basse per il periodo, che non si toccavano addirittura dal 1980, secondo le rilevazioni ufficiali.

Ieri, nuovi record di temperatura sono stati raggiunti nella regione della Lapponia. La località di Naimakka, nel nord della Svezia, ha toccato la clamorosa temperatura di -43,8°C. Non molto distanti le località di Caresuando, con -40,3° e Nikkaloukta, che ha toccato i -40.1.

Nei prossimi giorni il gelo continuerà a interessare tutta l’area della penisola scandinava, anche se l’arrivo di nubi e precipitazioni (nevose naturalmente) contribuiranno a far risalire di diversi gradi le temperature.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>