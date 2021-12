Previsioni meteo: vasta irruzione artica porterà NEVE e pioggia domani (Immacolata), poi arriva il BIS venerdì?

Freddo, pioggia e neve sono nuovamente alle porte d’Italia: una vasta irruzione artica, contraddistinta da un vasto ciclone extra-tropicale colmo di aria fredda (ben visibile dal satellite che vi mostriamo su) si sta rapidamente e minacciosamente avvicinando al Mediterraneo.

Questa depressione è destinata a portare maltempo da nord a sud tra i giorni di mercoledì 8 e giovedì 9: non solo avremo nubi e piogge, ma anche le prime nevicate a bassissima quota e addirittura in pianura al nord!

Sarà una bianca Immacolata in tante località del nordovest, specie su Piemonte, Emilia occidentale, Lombardia occidentale e settentrionale, Valle d’Aosta e Liguria centrale (su quest’ultima fino a 200-300 metri). Tanta neve in arrivo anche sul Triveneto ma a quote più alte, ovvero oltre i 400 metri (eccetto i fondovalle alpini e prealpini dove nevicherà a qualsiasi quota).

Sarà un peggioramento nevoso rapido ma consistente: sono previste circa 15 ore di neve a cominciare dal nordovest dalle primissime ore della notte, per poi terminare la sua corsa sul nordest nelle prime ore di giovedì. Gli accumuli saranno disomogenei: possibile un manto nevoso di 10-15 cm su basso Piemonte, Emilia occidentale, pavese, zone interne di genovese e savonese, medio alta Lombardia. Accumuli più importanti su colline e rilievi.

Possibile neve bagnata o accumuli blandi gran parte della pianura lombarda, novarese, vercellese, biellese.

Il centro-sud nel frattempo non starà a guardare: le prime piogge arriveranno domani sul lato tirrenico, mentre giovedì avremo maltempo più diffuso e a tratti intenso (su Calabria, Campania e Salento).

Un’altra perturbazione nord atlantica irromperà tra venerdì e il week-end portando con se un notevole carico di pioggia, ben più importante della perturbazione dell’Immacolata.

Tra i giorni di venerdì e sabato sarà elevato il rischio di nubifragi sul medio-basso Tirreno (dalla Sicilia al Lazio), in Salento e sul medio Adriatico (tra Abruzzo e Marche). L’aria fredda, infatti, scaverà una depressione molto profonda nel cuore del mare nostrum, in grado di generare piogge e temporali localmente intensi.

Oltre alla pioggia arriverà anche la neve sull’Appennino centro-meridionale, soprattutto tra sabato e domenica grazie all’arrivo di aria via via sempre più fredda.

Anche il nord potrebbe ricevere gli effetti di questa perturbazione: nella giornata di venerdì potrebbe realmente concretizzarsi il “bis” per quel che riguarda la neve in pianura. Grazie alla formazione di un discreto strato d’aria fredda nei bassi strati della pianura Padana (soprattutto grazie alle nevicate in arrivo domani) è probabile l’arrivo di nevicate in pianura su regioni come Lombardia ed Emilia. I fiocchi bianchi potrebbero manifestarsi a bassa quota anche al nordest, ma la previsione necessita di ulteriori conferme nelle prossime ore.

A cura di Raffaele Laricchia

