Neve e disagi nel pavese: auto fuori strada, grave un ragazzo

La neve è arrivata puntuale in Pianura Padana (come ampiamente preannunciato da giorni) in questa giornata dell’Immacolata e purtroppo non mancano dei disagi e degli incidenti.

In Lombardia particolarmente interessata la zona del pavese. I maggiori problemi vengono riscontrati in particolare nella zona dell’Oltrepò collinare e montano, ma anche in diversi altri punti della provincia.

A Carbonara al Ticino, a pochi chilometri dal capoluogo, un’auto è uscita di strada e si è ribaltata: alla guida c’era un ragazzo di 23 anni, che è stato soccorso dal 118, giudicato in codice rosso e trasportato in ospedale. Altre vetture sono finite fuori strada a causa del fondo ghiacciato.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>