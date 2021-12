Ennesima irruzione fredda imminente con pioggia e NEVE, grandi cambiamenti la prossima settimana!

Non c’è un attimo di tregua per l’Italia: dopo l’ondata di freddo che ha portato maltempo diffuso e anche la prima neve in pianura della stagione al nordovest, si prospetta un nuovo forte peggioramento ad opera dell’ennesima irruzione artica di questo dinamico inizio d’inverno.

La nuova ondata di freddo, già anticipata nei precedenti articoli, raggiungerà l’Italia nella seconda parte di venerdì. Torneranno le nevicate a bassissima quota, per poche ore, su bassa Lombardia, astigiano, alessandrino ed Emilia: i fiocchi raggiungeranno le pianure delle suddette aree, mentre saranno misti a pioggia su bolognese e sul resto della Romagna pianeggiante. Neve a bassa quota anche in Liguria (specie genovese). Dalla tarda sera di venerdì i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi.

Ben più corposo il peggioramento in arrivo al centro e al sud: tra il pomeriggio e la sera di venerdì avremo piogge diffuse e intense su gran parte del lato tirrenico, dalla Toscana alla Sicilia, in estensione anche al lato adriatico e a quello ionico. Non escludiamo l’arrivo di temporali e forti rovesci su Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

Il maltempo proseguirà anche nella giornata di sabato su tutto il centro ed il sud, ma a differenza del giorno precedente avremo anche un consistente calo termico che porterà la neve fino in collina al centro (Marche, Umbria e Abruzzo le regioni più favorite) e fin sui 900 metri al sud. Nel frattempo il tempo diverrà stabile al nord.

Gli ultimi scampoli di maltempo coinvolgeranno il sud tra domenica e lunedì, dopodiché il tempo migliorerà ovunque grazie al rinforzo dell’anticiclone delle Azzorre su tutta l’Europa centro-occidentale.

Dopo una lunga assenza tornerà l’alta pressione che regalerà giorni più stabili ma non più caldi! Difatti le temperature resteranno attorno alle medie del periodo o addirittura al di sotto di esse a causa di infiltrazioni fredde dall’est Europa sotto l’anticiclone.

I cieli sereni e le nebbie contribuiranno a far scendere sensibilmente le temperature sia nelle minime che nelle massime, come ogni anticiclone invernale che si rispetti: avremo minime davvero rigide su tutto il nord, le valli e le zone interne del centro-sud (temperature anche sotto lo zero), mentre le massime saranno molto contenute.

Nel corso della prossima settimana, ed in particolare tra 15 e 18 dicembre, potrebbe persistere saldamente sull’Europa occidentale e tutto il nord Italia, lasciando però il fianco scoperto alle fredde correnti dell’est Europa. In questa ipotesi potremmo assistere ad un netto calo termico sul versante adriatico e al sud, piogge e rovesci sparsi e nevicate fino a quote relativamente basse. Si tratta di una soluzione possibile ma assolutamente non certa considerati i tanti giorni che mancherebbero, pertanto saranno importanti i prossimi aggiornamenti che certamente non mancheranno!

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia