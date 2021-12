Gelo siderale in Siberia: toccati i -61°C nel villaggio di Delyankir

Continua la fase di grande gelo in Siberia. Negli ultimi giorni è stato infatti superato il muro dei -60°C nella regione della Yakutia, grazie alla presenza di aria molto fredda e a marcate inversioni termiche giorno-notte.

E’ stato il piccolo villaggio di Delyankir a far registrare una temperatura di -61,1°C, un valore termico eccezionale per la prima decade di Dicembre anche per zone abituate al grande gelo. Il record di temperatura più bassa per Delyankyr è di -65°C registrati però nel mese di Gennaio.

Vicina la soglia dei -60° anche per Ojmjakon, località famosa per essere il luogo abitato più freddo del pianeta.

A cura di Francesco Ladisa