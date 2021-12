Maltempo Campania: pesante nubifragio nel casertano, situazione grave a Calvi Risorta

Forti piogge e temporali si sono abbattuti ancora una volta sulle regioni tirreniche e in particolare sulla Campania, con pesanti disagi nel casertano fra la nottata e le prime ore del giorno.

A Calvi Risorta il nubifragio ha trasformato le strade in fiumi, complice anche il sistema fognario intasato. Il sindaco del piccolo comune del casertano ha dichiarato: «questa notte il nostro territorio è stato colpito da una calamità naturale di portata epocale, il sistema fognario di buona parte della nostra provincia é andato in tilt, molte delle nostre strade si sono allagate, diverse abitazioni ed esercizi commerciali sono stati inondati da una quantità di acqua notevole.»

Per la giornata odierna le scuole di Calvi Risorta rimarranno chiuse. Allagamenti e disagi anche in altri comuni del casertano, come Pietramelara.

A cura di Francesco Ladisa

