Meteo: tra residue nevicate e MALTEMPO, in arrivo anche un’altra perturbazione

Mentre si consumano le ultime nevicate in pianura al nord, specie su Lombardia ed Emilia, il maltempo sta spostando la sua attenzione sulle regioni centrali e meridionali, dove si prospetta una giornata tipicamente tardo autunnale.

Saranno le regioni del sud a fare i conti con le piogge più diffuse e localmente intense, specie sui settori tirrenici. Possibili forti temporali sul Salento, Calabria e Campania. Piogge sparse e rovesci anche su Lazio, Molise, Abruzzo, Marche, Umbria, nevosi oltre 1000 metri di quota.

Le nubi continueranno ad avvolgere le regioni del nord, in particolare il nordest dove qualche residua nevicata fino in pianura si manifesterà in Lombardia ed Emilia, quest’oggi anche sulle province di Reggio Emilia, Modena e probabilmente anche Bologna. Ancora piogge su Veneto e Friuli Venezia Giulia, con neve solo dalle colline in su. Schiarite in arrivo sul nordovest.

Clima molto rigido su Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Trentino ed Emilia occidentale a causa dell’effetto albedo, dovuto alla neve presente al suolo, e all’irraggiamento. Dopo il tramonto le temperature crolleranno sotto lo zero su tutto il nord, fino a raggiungere in piena notte temperature inferiori ai -5°C.

Nella giornata di venerdì ci sarà un nuovo peggioramento ad opera di una nuova irruzione artica: questa riporterà la neve in pianura in pianura Padana, specie a sud del Po tra Lombardia ed Emilia Romagna. Nevicate anche in Liguria a bassa quota. Il maltempo invaderà nuovamente centro e sud dove persisterà fino al termine della settimana ( ve lo avevamo anticipato in questo articolo).

A cura di Raffaele Laricchia

