Fulmine colpisce aereo Ryanair a Palermo: momenti di paura e volo dirottato

Momenti di apprensione nella serata di ieri su un volo Ryanair proveniente da Verona e diretto a Palermo. L’aereo sarebbe dovuto atterrare all’aeroporto del capoluogo siciliano intorno alle 18:30 ma un forte temporale che si stava abbattendo sulla zona ha costretto il pilota ad un atterraggio di emergenza in un altro aeroporto, quello di Catania.

Durante le fasi di avvicinamento alla pista di atterraggio di Palermo il volo FR 4915 della compagnia Ryanair è entrato in una forte turbolenza. Pioggia, grandine e fulmini infatti stavano interessando in quel momento Palermo. Un fulmine ha anche colpito la carlinga dell’aereo, scatenando la paura dei passeggeri a bordo che hanno avvertito un boato e notato poi l’interruzione della discesa da parte del pilota.

Per fortuna l’accaduto non ha provocato alcun danno al velivolo e nessuna conseguenza a passeggeri e staff. Viste le condizioni meteo il pilota ha ritenuto opportuno evitare l’atterraggio ed ha chiesto l’autorizzazione per la deviazione a Catania.

A cura di Francesco Ladisa