METEO: altra perturbazione in arrivo, a breve NEVE e PIOGGE su tante regioni

Dopo qualche ora di tregua ed un risveglio freddissimo da nord a sud, si prepara ad invadere il Mediterraneo una nuova perturbazione nord atlantica. La massa d’aria fredda, di origine artico-marittima, apporterà un ulteriore calo delle temperature rispetto agli ultimi giorni, oltre che nuove piogge e nevicate.

Come già abbiamo avuto modo di spiegarvi in questo articolo, saranno centro e sud gli obiettivi principali dell’irruzione fredda. Il nord verrà solo lambito dai fenomeni per una durata di gran lunga inferiore rispetto ai settori centro-meridionali, che invece saranno coinvolte dal maltempo sino a domani o addirittura (l’estremo sud) fino a domenica e lunedì.

Ma vediamo in modo dettagliato cosa accadrà oggi 10 dicembre 2021:

NORD – nubi in rapido aumento ovunque, ma i fenomeni arriveranno prettamente tra pomeriggio e sera. Ci aspettiamo piogge su Liguria e Romagna, nevicate a bassissima quota o in pianura su astigiano, alessandrino, cuneese (deboli), pavese, piacentino, parmense, modenese, reggiano. Fiocchi in collina su Liguria centro-orientale e Romagna. Più asciutto sul resto del nord.

CENTRO – rapido peggioramento dal primo pomeriggio su Toscana e Lazio con piogge e rovesci. Entro sera il maltempo si estenderà anche ad Umbria, Molise, Abruzzo e Marche. Piogge al mattino e primo pomeriggio in Sardegna, dopodiché avremo un miglioramento. Neve in Appennino oltre i 1200 metri, eccetto l’Appennino emiliano/ligure dove nevicherà fino in collina (sui versanti meridionali) e a bassissima quota sui versanti settentrionali.

SUD – stabile al mattino, poi nubi in rapido aumento. Piogge e rovesci dal pomeriggio su Campania, Sicilia e Calabria, in estensione a Basilicata e Puglia entro sera. Neve in Appennino oltre i 1500-1600 metri.

Il maltempo proseguirà domani su tutto il centro ed il sud con, in aggiunta, un sensibile calo termico che porterà la neve fino in collina sui settori centrali.

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia