Devastanti tornado si abbattono negli USA: città devastate in Arkansas e Kentucky, si temono almeno 100 morti

Un vasto fronte temporalesco ha attraversato gli Usa centro-orientali nella notte, generando una serie di fenomeni estremi come tornado e violente grandinate. Il fenomeno, abbastanza insolito per il periodo, è stato causato dallo scontro fra aria fredda di origine polare in discesa verso sud-est e aria molto più calda in risalita dal Golfo del Messico.

Proprio lungo la linea di convergenza fra queste due masse d’aria nettamente differenti si sono sviluppati fortissimi temporali, associati a migliaia di fulmini e come detto a grandinate di grossa taglia e tornado.

Una sequenza di almeno 5-6 tornado ha interessato diversi stati quali Missouri, Arkansas, Tennessee, Kentucky e Illinois. I danni sono estesi e ingenti e purtroppo le fonti locali riferiscono di diverse vittime e feriti.

Un tornado di dimensioni notevoli (probabilmente almeno di categoria EF4) e caratterizzato da venti violentissimi si è abbattuto nella città di Mayfield, nella Contea di Graves, in Kentucky . La cittadina, circa 10 mila abitanti, è stata letteralmente devastata.

Molti edifici sono crollati o sono stati scoperchiati, grandi alberi e infrastrutture elettriche sono stati sradicati. Una fabbrica di candele, la Mayfield Consumer Products, è stata distrutta dalla furia del tornado, intrappolando numerose persone fra le macerie. Il bilancio, secondo il governatore di Mayfield, prevede almeno 70-100 morti. Nelle prossime ore si dovrebbero avere notizie più precise ma si teme una strage.

In Arkansas, nella località di Monette, è parzialmente crollata una casa di cura provocando almeno 1 morto e decine di persone ferite, soprattutto anziani.

Pesanti danni e vittime anche nell’Illinois: qui un tornado ha travolto un magazzino di Amazon a Edwardsville. I soccorritori sono impegnati nel liberare le persone intrappolate all’interno dell’edificio.

