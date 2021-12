Incredibile TORNADO RECORD percorre quasi 400 km negli Usa: distruzione e numerose vittime

E’ stata una notte tristemente storica per gli Usa centro-orientali, colpiti da una serie di distruttivi tornado, come vi abbiamo ampiamente documentato in questo articolo di poco fa.

Quanto accaduto è infatti qualcosa di eccezionale, sia per la portata e violenza dei fenomeni sia per il periodo in cui si sono verificati, praticamente in inverno.

Incredibili le notizie che arrivano dal Kentucky, dove si sono abbattuti diversi tornado soprattutto nell’area sud-occidentale dello stato. Secondo quanto afferma il governatore del Kentucky un singolo tornado avrebbe attraversato un percorso lunghissimo, toccando terra per oltre 235 miglia (circa 378 km).

Si tratterebbe di uno dei tornado più “longevi” o il più longevo in assoluto nella storia americana e mondiale, almeno quella recente. Si stima infatti che la tromba d’aria più longeva della storia sia stata il famoso Tri-State Tornado (il Tornado dei tre Stati) che si abbatté nel 1925 a Ellington (Missouri) e proseguì la sua corsa distruttiva fino a Princeton nell’Indiana attraversando tutto l’Illinois. Questo devastante tornado durò circa 3 ore e mezzo e percorse un tragitto di ben 350 km con punte di velocità di 117 km/h.

Nelle prossime ore cercheremo di verificare ed eventualmente confermare la notizia di questo nuovo tornado record. Resta a prescindere l’eccezionalità del fenomeno, che ha provocato una lunghissima scia di distruzione e, stando sempre alle dichiarazioni del governatore del Kentucky, almeno 50 vittime.

A cura di Francesco Ladisa