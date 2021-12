Sicilia: crolla un ponte nella notte a Castellammare del Golfo

Immagini impressionanti arrivano stamane dal trapanese, dove è crollato un ponte sul fiume San Bartolomeo, in località Castellammare del Golfo.

Il crollo dell’infrastruttura è avvenuto per fortuna di notte, evitando così il coinvolgimento di persone. Una sola vettura era in transito al momento del crollo a ridosso del ponte ma fortunatamente ha arrestato la sua corsa in tempo. Sul posto si sono recati Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Carabinieri. La strada statale 187 è stata chiusa all’altezza del km 43,697.

L’infrastruttura, che collega Castellammare del Golfo ad Alcamo, già al centro dell’attenzione in questi anni per le sue condizioni pericolanti, non ha probabilmente retto questa notte alla piena dell’omonimo fiume che a causa delle forti piogge si è ingrossato all’altezza della foce.

A cura di Francesco Ladisa