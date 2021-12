Ultim’ora: terribile esplosione in una palazzina a Ravanusa (Agrigento): diverse persone sotto le macerie

Una violenta esplosione si è verificata questa sera intorno alle 20 in una palazzina a Ravanusa, comune dell’agrigentino, in Sicilia. L’edificio sarebbe interamente crollato e ci sarebbero diverse persone sotto le macerie.

Ad esplodere molto probabilmente una bombola di gas, che ha provocato un violentissimo boato avvertito praticamente in tutto il paese.

I vigili del fuoco di Canicattì, Agrigento e Licata, accorsi sul luogo dell’incidente, stanno domando le fiamme che si sono sviluppate subito dopo l’esplosione. Soltanto dopo potrà iniziare la ricerca delle persone. Sul posto si trovano anche i carabinieri di Ravanusa e Licata.

Il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo ha lanciato un appello: “Chiunque abbia autobotti e mezzi meccanici ci dia una mano. È un disastro”. In via Galileo Galilei stanno arrivando in tanti per portare aiuto e cercare di salvare chi è rimasto sotto le macerie.

Secondo le ultime notizie riportate dall’Ansa, è di almeno cinque dispersi, finora, il bilancio dell’esplosione. Edifici adiacenti la palazzina crollata sono stati danneggiati e i detriti sono stati scagliati a decine e decine di metri.

