Distruttivi tornado negli USA: 83 vittime accertate, la città di Mayfield rasa al suolo

E’ di 83 vittime accertate il bilancio della violentissima ondata di maltempo che ha colpito gli USA centro-orientali la notta fra Venerdì e Sabato, con la formazione di numerosi e distruttivi tornado (ve ne abbiamo parlato qui).

Decine di persone risultano però ancora disperse, per tanto il bilancio è destinato ad aggravarsi con il passare delle ore. Lo fanno sapere i servizi di soccorso.

Interi centri abitati sono stati devastati o completamente rasi al suolo. Fra le zone più colpite quella di Mayfield, in Kentucky, come vi abbiamo già documentato. La cittadina americana è stata travolta da un tornado che potrebbe essere stato “il più lungo” della storia, percorrendo oltre 360 km. Serviranno però delle analisi approfondite da parte degli esperti per confermare ufficialmente questa notizia.

A dimostrazione anche dell’eccezionale potenza del tornado, il deragliamento di un treno avvenuto nei pressi di Earlington, nel Kentucky, con una carrozza volata a decine di metri di distanza e atterrata su una casa. In questo caso, miracolosamente, non vi sono state vittime.

A cura di Francesco Ladisa