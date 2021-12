Torino: grosso incendio in fabbrica di riciclaggio plastica a Beinasco, immensa colonna di fumo nero

Un grosso incendio è divampato poco fa in una industria di trattamento rifiuti plastici di Beinasco, in provincia di Torino. Sulla pagina facebook del comune di Beinasco è stato diffuso il seguente comunicato:

Questo pomeriggio si è scatenato un incendio all’interno di una fabbrica a Beinasco, in via Aosta. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti e stanno domando l’incendio, che ha causato una momentanea interruzione della luce in alcune zone della città . Sono in corso i rilievi dell’ARPA sulla qualità dell’aria, ma intanto, in via precauzionale, si invitano i cittadini a tenere le finestre chiuse e ad indossare la mascherina all’aperto.Â

Lo stabilimento interessato è quello della Demap, situato in via Aosta all’altezza del civico 16. L’edificio coinvolto misura circa 800 metri quadri. Le fiamme e la nube dell’incendio si sono resi visibili a decine di chilometri di distanza.

Ecco un video diffuso dalla pagina facebook Centro Meteo Piemonte:

A cura di Francesco Ladisa