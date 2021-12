Esplosione a Ravanusa: bilancio sale a 7 vittime, si continua a scavare fra le macerie

Si aggrava il bilancio della tremenda esplosione e dei crolli delle palazzine avvenuti nella serata di Sabato a Ravanusa, nell’agrigentino. Sono 7 le vittime accertate, due ancora i dispersi.

Secondo quanto riporta l’Ansa, dopo un’intera notte di scavi tra le macerie i vigili del fuoco hanno estratto 4 corpi: quello di Selene Pagliarello, l’infermiera incinta al nono mese che avrebbe dovuto partorire la settimana prossima, quello del marito Giuseppe Carmina e quello del suocero Angelo Carmina. Il quarto dovrebbe essere, anche se ancora non c’è stata l’identificazione ufficiale, quello di Carmela Scibetta, la moglie del professore Pietro Carmina, il cui corpo era stato recuperato ieri assieme a quello di Enza Zagarrio, la moglie di Angelo Carmina, e di Gioachina Calogera Minacori.

Le operazioni di ricerca, hanno ribadito i vigili del fuoco, andranno avanti fin quando tutti i corpi non saranno stati trovati. Poi si passerà alla rimozione dee macerie per arrivare ad individuare il punto in cui c’è stata la rottura della tubatura che ha provocato la strage.

A cura di Francesco Ladisa