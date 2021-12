Ultim’ora: Etna, si è aperta una nuova bocca effusiva sulla parete della Valle del Bove, comunicato INGV

E’ notizia dell’ultim’ora quella della apertura di una nuova bocca effusiva sull’Etna. Il “piccolo cratere” è situato sulla parete occidentale della Valle del Bove ed ‘è stato immortalato in alcune foto, come in questa che vi mostriamo, di Francesco Caltabiano.

L’INGV ha pubblicato un comunicato a riguardo. Ve lo riportiamo di seguito:

COMUNICATO DI ATTIVITA’ VULCANICA del 2021-12-13 17:54:12(UTC) – ETNA.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle ore 16:30 UTC circa si osserva una debole attività stromboliana intra-craterica dal cratere di SE. Dalle 17:05 UTC le analisi delle immagini delle telecamere di video sorveglianza mostrano l’apertura di una bocca effusiva alla base della parete occidentale della Valle del Bove ad una quota stimata tra 2200 e 2100 m slm, da cui è emessa una piccola colata lavica. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

Il fenomeno non dovrebbe determinare conseguenze preoccupanti. A ogni modo in un nuovo comunicato dell’INGV di poco fa si apprende che un sopralluogo di esperti è in corso.

