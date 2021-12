Esplosione a Ravanusa: trovati i corpi degli ultimi due dispersi, 9 le vittime totali

Sono stati rinvenuti i corpi, purtroppo senza vita, degli ultimi due dispersi in seguito alla drammatica esplosione avvenuta a Ravanusa Sabato sera, con relativo crollo di 4 palazzine.

Si tratta del 59enne Calogero Carmina e del figlio di 33 anni Giuseppe. Entrambi i corpi erano nel garage del palazzo di 4 piani crollato per l’esplosione, che ha provocato la morte di altre 7 persone. Le ricerche si erano concentrate proprio nell’autorimessa.

Il bilancio definitivo è dunque di 9 morti. Intanto è stato proclamato ad Agrigento per mercoledì il lutto cittadino, in memoria delle vittime. La città dei Templi si stringe alla comunità dell’Agrigentino in questo momento di grande dolore “per esprimere cordoglio e partecipazione al sindaco e all’amministrazione comunale”. Saranno spente tutte le luminarie e le bandiere degli edifici pubblici comunali verranno esposte a mezz’asta. Sarà osservato, in tutti i luoghi pubblici, alle ore 12, un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia.