Forte terremoto in Indonesia, paura nel mar di Flores

Una forte scossa di terremoto ha colpito l’Indonesia meridionale oggi 14 dicembre 2021, esattamente alle 04.20 italiane (12.20 all’epicentro). Il terremoto è stato avvertito in gran parte del Paese e anche su Timor Est.

Secondo i dati dell’USGS (centro sismico americano) il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 7.3 con ipocentro individuato a circa 10 km di profondità . Epicentro localizzato nel mar di Flores, circa 80 km a nord della grande isola di Nusa Tenggara Orientale.

A nord-ovest dell’epicentro, circa 40 km di distanza, sono presenti diverse piccole isole indonesiane come Pulau Madu, Pulau Kalaotoa e Pulau Bonerate, dove sono situati alcuni centri abitati di piccole dimensioni. Certamente il sisma è stato talmente intenso da essere avvertito in un ampio raggio, superiore ai 700-800 km e quindi in gran parte dell’Indonesia.

Inizialmente è stato emesso l’allarme tsunami dalle autorità locali, ma lo stesso è cessato circa 2 ore dopo il movimento tellurico. Non risultano, al momento, feriti o vittime. Diversi i danni segnalati nel raggio di 100 km. Fortunatamente l’epicentro in mare aperto ha attenuato nettamente i potenziali danni del sisma.



A cura di Raffaele Laricchia